شباب الكرة الطائرة إلى نصف نهائي بطولة العالم

حقق منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة إنجازًا كبيرًا للرياضة المصرية بعدما نجح في التأهل الى نصف نهائي بطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا، بعد الفوز على نظيره بيلاروسيا في ربع النهائي بنتيجة 3 / 0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25

/ 21 ، 25 / 18 ، 25 / 18.

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على نيجيريا في مباراة دور الستة عشر بنتيجة 3 / 0 أول أمس.

وكان منتخب شباب الكرة الطائرة قد تأهل لدور ال16

بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالفوز في جميع مباريات الدور الأول على كل من ألمانيا بطل العالم بنتيجة 3/2، ثم اليابان في الجولة الثانية بنتيجة 3/1 والأرجنتين في الجولة الثالثة بنتيجة 3/1 ثم الفوز على المكسيك في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة.

يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبد العاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.