قميص ليفربول الأكثر مبيعًا في إنجلترا

احتل قميص ليفربول الإنجليزي المركز الأول ضمن مبيعات قمصان الفرق في إنجلترا، متفوقاً علىالأندية الإنجليزية.
ووفقاً لموقع "لف ذا سيلز" فإن تيشرت ليفربولالأساسي يسبق مبيعات التشيرتات في بريطانيا، وجاءت ارسنال في المركز الثاني ومانشستر يونايتد في المركز الثالث ثم السيتي ثم تشيلسي.
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