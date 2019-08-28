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قميص ليفربول الأكثر مبيعًا في إنجلترا

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احتل قميص الإنجليزي المركز الأول ضمن مبيعات قمصان الفرق في إنجلترا، متفوقاً على

الأندية الإنجليزية.

ووفقاً لموقع "لف ذا سيلز" فإن تيشرت ليفربول

الأساسي يسبق مبيعات التشيرتات في بريطانيا، وجاءت ارسنال في المركز الثاني ومانشستر يونايتد في المركز الثالث ثم السيتي ثم .

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