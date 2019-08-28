سانشيز يقترب من الانتقال لإنتر ميلان

يستعد إليكسيس سانشيز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، للتوجه إلى العاصمة ميلانو الإيطالية، استعداداً لانضمامه إلى صفوف ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وتوصلت إدارة إنتر ميلان لإتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع اللاعب حتىيونيو القادم لكن العقد بين الطرفين لا يتضمن بند حق الشراء.
أكد مصدر من داخل مانشستر يونايتد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "الصفقة قد تنتهي اليوم، سانشيز سيكون مع الإنتر حتىنهاية الموسم الحالي، لكن لا يوجد بند للشراء داخل العقد".
وأكمل أن سانشيز سيخضع للكشف الطبي في "ميلانو" اليوم الأربعاء تمهيداً للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي مساء.
يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ثاني لاعب من اليونايتد ينضم إلي ميلان خاصة بعد أسابيع قليلة من ضم لوكاكو مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.
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