اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وكييل بث مباشر zamalek رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك مونديال الأندية

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يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك نظيره كييل الألماني ضمن منافسات كأس العالم للأندية “السوبر جلوب” والمقام منافستها على الأراضي السعودية وتحديدا بصالة الدمام.

الزمالك يشارك في البطولة بصفته بطلا لبطولة إفريقيا، حيث قدم لاعبوه موسما رائعا، واستطاعوا أن يحصدوا لقب الدوري وكذلك إفريقيا.

على الجانب الآخر، استطاع كييل الألماني أن يصعد لمواجهة الزمالك عقب فوزه على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة41-27 في مباراة رائعة قدمها الفريق الألماني.

موعد مباراة الزمالك وكييل الألماني كأس العالم للأندية السوبر جلوب

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الزمالك سيواجه كييل الألماني غدا، الأربعاء، في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكييل ستكون قناة الرياضية السعودية ksa sports والحاصلة على حقوق نقل مباريات المسابقة العالمية بشكل حصري.

موعد مباراة الزمالك وكييل الألماني

التوقيت: الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة

المكان: صالة الدمام

القناة الناقلة: الرياضية السعودية