اونلاين | HD يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وكيل الألماني في ربع نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر بلس يلا شوت الجديد

HD يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وكيل الألماني في ربع نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر بلس يلا شوت الجديد

يواجه فريق يد الزمالك مباراة حاسمة له أمام كيل الألماني ضمن ربع نهائى كأس العالم للأندية الملقب بـ "سوبرب

جلوب" والتي تقام في المملكة العربية السعودية حاليا

ويقدم الدستور مشاهدة مباراة الزمالك وكيل الألماني بث مباشر اليوم في ربع نهائ كأس العالم للاندية 2019، حيث يلتقي الطرفان اليوم في تمام الساعة الـ 1:30 ظهرا، والتي ستنقل عبر قناة اون سبورت on sport HD، والرياضية السعودية الأولى KSA sport

وتأهل كيل الألمانى إلى ربع النهائى بعد فوزره علي جامعة سيدنى بنتيجة 41 27 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، بينما صعد فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الفريق الأهلى بنتيجة 38 35 فى مدينة وجدة المغربية

مشاهدة مباراة يد الزمالك وكيل الألماني بث مباشر

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وتذاع مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي يشارك فيها فريق الزمالك، عبر قنوات

القناة السعودية الرياضية

قناة أبو ظبي السعودية

قناة ON Sport

قناة البحرين

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الـ1:3