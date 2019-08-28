رياضة | من هو سيمون مسوفا المرشح لخلافة أزارو في الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو سيمون مسوفا المرشح لخلافة أزارو في الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو النادي الأهلي في الساعات الماضية عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع التنزاني سيمون مسوفا مهاجم فريق الدفاع الجديدي المغربي في الفترة القادمة خلفًا للمهاجم المغربي وليد أزارو.

وأوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل الاستغناء عن المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء سواء في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية المقبلة والتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر بدلًا منه لتدعيم خط هجوم النادي الأحمر.

وتناقش لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل التعاقد مع اللاعب التنزانى سايمون مسوفا، مهاجم نادى الدفاع الحسنى الجديدى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم على أقصى تقدير.

ويسعى النادي الأهلي في الفترة الحالية إلى تسويق المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأحمر في الدول العربية من أجل التعاقد مع مهاجم جديد أو التخلص من أحد اللاعبين الأجانب _ جيرالدو أو أجايي- للتعاقد مع المهاجم الإفريقي السوبر.

وسجل اللاعب الذى قضى موسمين فى نادى الدفاع الجديدى قادما من نادى "يونج أفريكانز" التنزانى 12 هدفا فى الموسم الماضى وساهم فى إنقاذ فريقه من المراكز المتأخرة وحمله إلى وسط الترتيب.

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وأنهى موسوفا الدورى المغربى فى الموسم الماضى، فى المركز الرابع فى الترتيب العام لهدافى الدورى الوطنى خلف كل من لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان، ومحسن ياجور، مهاجم الرجاء البيضاوى، وكوفى بوا، مهاجم أولمبيك آسفى.

وحدد نادي الدفاع الجديدي مبلغًا ماليًا لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، كحد أدنى، قبل الموافقة على أي عرض لبيع هدافه الأول التنزاني سيمون مسوفا.

وكان نادي الدفاع الجديدي المغربي قد نجح في بيع الثنائي وليد أزارو وحميد أحداد لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بسعر فاق مليون و400 ألف دولار.

وأعلن خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب ضم وليد أزارو مهاجم الأهلي لقائمة المغرب التي ضمت 27 لاعبًا، قبل وديتي منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر المقبل وديًا استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويقضي وليد أزارو حاليًا فترة راحة في المغرب قبل العودة من جديد إلى الفريق الأحمر.