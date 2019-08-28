رياضة | ساو باولو يماطل أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساو باولو يماطل أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصحف البرازيلية إن نادي أهلي جدة قد دخل في مفاوضات مطولة مع إدارة نادي ساو باولو البرازيلي، على مدار الشهور الماضية، وذلك من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، رينالدو دا سيلفا، ولكن يبقى بأن نادي ساو باولو، ظل يماطل في الصفقة إلى حين أن فقد الأهلي الأمل في الحصول على توقيع اللاعب قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية في 31 أغسطس الجاري.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "terra"، فإن نادي ساو بالو البرازلي، قد حذر لاعبه من الدخول في مفاوضات حول البنود الشخصية مع إدارة أهلي جدة، مؤكدة بأن النادي لن يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في هذا التوقيت على الإطلاق، ولذا فلا فائدة من دخوله في جلسات تفاوض مع إدارة الأهلي حول إنتقاله له في الميركاتو الحالي.

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وأشارت الصحيفة البرازيلية، بأن إدارة ساو باولو تخطط في الوقت الحالي إلى تجميد مفاوضات اللاعب مع أهلي جدة حتى شهر يناير المقبل، ولكن إدارة الأهلي تصر على خطف اللاعب قبل غلق باب القيد في المملكة العربية السعودية يوم 31 أغسطس الجاري على أقصى تقدير.

وفجرت تقارير صحفية برازيلية مفاجأة مدوية، وذلك بعدما قالت إن ساو باولو قد أصبح مجبرًا على بيع لاعب واحد على الأقل في الميركاتو الحالي، وذلك من أجل تقليل نفقاته، ولكن من المتوقع أن يتم الاستغناء عن لاعب آخر أقل أهمية من لاعب الجناح رينالدو.

يذكر أن نادي أهلي جدة قد نجح في الحصول على توقيع لاعب برازيلي آخر خلال الساعات الماضية، وهو الظهير الأيسر لوكاس ليما، والذي أنضم للراقي قادمًا من صفوف نادي نانت الفرنسي مقابل حصول الأخير على نحو 6.5 مليون يورو، وحصول اللاعب على راتب سنوي يصل لنحو 2 مليون يورو.