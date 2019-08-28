رياضة | الزمالك يخسر من كييل الألماني في كأس العالم لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخسر من كييل الألماني في كأس العالم لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي أمام نظيره كيل الألماني 32/28 باللقاء الذي جمع الفريقين ظهر اليوم ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا بمدينة الدمام بالسعودية .

وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريق وتفوق بهدفين للفريق الألماني إلى أن نجح الزمالك في تدارك النتيجة في ظل تألق أحمد الأحمر ويحيى الدرع ليتعادل 7/7 بعدها تألق نيكولاس حارس كيل في التصدي لأكثر من كرة وكذلك يتعرض لاعب الزمالك لإيقاف دقيقتين ليرتفع الفارق إلى 14/9 لصالح كييل .

ويواصل نيكولاس الحارس الألماني في تألقه وتصديه لرميتين جزائيتين للزمالك ليحافظ على تفوق فريقه 16/12 .

وحاول الزمالك تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط لكن تفوق الفريق الألماني أنهى الشوط بتقدمه 18/12 .

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ومع بداية الشوط الثاني انتفض الزمالك وحاول تقليل النتيجة ووصل بها إلى 19/17 بعد 5 دقايق من بداية الشوط .

وزادت سرعة المباراة بين الفريقين بهدف هنا وهنا وتألق الحارس الألماني من جديد ليزيد الفارق إلى 24/21 .

ويحاول الزمالك من جديد ويتألق أكرم يسري ووسام نوار ليتقلص الفارق إلى 25/23 رغم إهدار رمية جزائية .وحاول الزمالك جاهدا تقليص الفارق لكن استمر فارق الهدفين لتصل النتيجة 29/27 .

وحاول الزمالك في الدقائق الأخيرة لكن نجح الفريق الألماني في الفوز بالمباراة 32/28 .

وبهذه النتيجة سيلعب الزمالك على المراكز من الخامس للثامن بالبطولة .