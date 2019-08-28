رياضة | رانيا محمود تضيف ذهبيتي الكلين والمجموع بوزن ٧١ كجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا محمود تضيف ذهبيتي الكلين والمجموع بوزن ٧١ كجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضافت الرباعة المصرية المتألقة رانيا محمود ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية رقم ١٢ والمقامة حاليا في المغرب.

وتوجت الرباعة المصرية صاحبة ال١٨ عاما بميداليتين في الكلين والمجموع، حيث رفعت ثقلا وزنه ١٢٥ كجم في الكلين وبمجموع ٢٢٤ كجم لتحصد ميداليتين.

وسبق لرانيا محمود وأن توجت بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف لوزن ٧١ كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٩ كجم وببراعة شديدة لتهدي البعثة أول ميدالياتها الذهبية يوم الأربعاء.