رياضة | مدرب الزمالك يعالج أشرف بن شرقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك يعالج أشرف بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم على الاجتماع مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأبيض للشد من آزره وتحفيزه قبل مباراة مصر للمقاصة اليوم الأربعاء ببطولة كأس مصر.

ووجه عبد العزيز بعض النصائح للاعب وعلى رأسها الهدوء والتركيز وتوظيف مهارته لصالح الفريق بأكمله وعدم تكرار ما حدث في مباراة ديكاداها الصومالي واللعب بشكل أناني وهو ما يؤثر على الفريق بصورة سلبية.

وأكد المدرب للاعب أن الزمالك فريق كبير ومليء بالنجوم ومن غير الطبيعي أن يحاول كل لاعب إظهار مهارته واللعب لنفسه على مصلحة الفريق، وأوضح أن الجماهير تتوسم فيه خيرًا وعليه أن يترجم ذلك داخل الملعب بالحفاظ على مستواه والانضباط وعدم العصبية أو التوتر.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر للمقاصة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين للاعبي الفريق الأبيض وضرورة تحقيق الانتصار فيها للمنافسة على اللقب والرغبة في تحقيقه لتعويض ضياع بطولة الدوري.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

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حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

خط الهجوم : مصطفي محمد – عمر السعيد

ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لخدمات العديد من اللاعبين ومنهم أيمن حفني ومحمد عنتر وإسلام جابر ومحمد عبد السلام والمغربي خالد بوطيب ومحمد حسن الذي تعرض للإصابة في مباراة ديكاداها الصومالي الماضية والتي انتهت بفوز الأبيض بنصف دستة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا بعد الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 7-0.