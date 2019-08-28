رياضة | الزمالك يدافع عن طارق حامد قبل لقاء المقاصة

دافع مسئولو نادي الزمالك عن طارق حامد لاعب الوسط بعد الانتقادات التي تعرض لها الفترة الأخيرة والأنباء الخاصة بتمرده وتعمده الغياب عن مباراتي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبرر مسئولو الزمالك غياب اللاعب عن مباراة ديكاداها الصومالي الأخيرة بسبب الإصابة وعدم جاهزيته ورغبتهم في منحه الوقت الكافي للعلاج والراحة حتى لا تتفاقم الإصابة والحاجة إليه في المواجهات المقبلة بداية من لقاء مصر للمقاصة اليوم في بطولة كأس مصر لأهميته من الناحية الفنية في وسط الملعب والاعتماد عليه بشكل أساسي مع التونسي فرجاني ساسي.

وشدد مسئولو الأبيض على التزام اللاعب الكامل وعدم إثارته لأي مشكلة والتمسك ببقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل وترضيته من الناحية المالية للحفاظ على استقراره وتركيزه داخل الفريق والحفاظ على مستواه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر للمقاصة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين للاعبي الفريق الأبيض وضرورة تحقيق الانتصار فيها للمنافسة على اللقب والرغبة في تحقيقه لتعويض ضياع بطولة الدوري.

وتضم قائمة الزمالك كل من :

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في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد – عمر السعيد

ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لخدمات العديد من اللاعبين ومنهم أيمن حفني ومحمد عنتر وإسلام جابر ومحمد عبد السلام والمغربي خالد بوطيب ومحمد حسن الذي تعرض للإصابة في مباراة ديكاداها الصومالي الماضية والتي انتهت بفوز الأبيض بنصف دستة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا بعد الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 7-0.