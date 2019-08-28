رياضة | رسميا..عبد الله السعيد يورط بيراميدز أمام حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا..عبد الله السعيد يورط بيراميدز أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر ضربة موجعة قبل مواجهته أمام حرس الحدود.

ويواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود في الثامنة من مساء بعد غد الجمعة على ستاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتأكد غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق عن مواجهة حرس الحدود بسبب الإصابة.

ويعاني السعيد من الإصابة بشد في عضلة السمانة والتي ستحرمه من مواجهة الحدود.

وكان السعيد قد اشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة قبل مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام إيتوال الكونغولي في إياب الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، حيث غاب عن المباراة.

وتأهل بيراميدز لدرو الـ32 من بطولة الكونفدرالية بتخطيه عقبة إيتوال الكونغولي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيواجه بيراميدز في دور الـ32 فريق شباب بلوزداد الجزائري حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة على أن يلتقي الفريقين مجددًا في لقاء الإياب بالجزائر.