رياضة | فرمان عمرو الجنايني يهدد أحلام "النحاس" في المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان عمرو الجنايني يهدد أحلام "النحاس" في المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت فرصة عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب مهددة في الانضمام للجهاز الفني للمنتخب الوطني المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القادمة بشكل رسمي من قبل اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.

وتفاضل اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني في الوقت الحالي بين حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وحسام البدري المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي من أجل اختيار أي منهما لتولي تدريب المنتخب الوطني في الفترة القادمة وسط منافسة من أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق المقاصة وحسام حسن المدير الفني لفريق سموحة وإيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، أبلغ أعضاء اللجنة ترشيح جمال محمد علي، عضو اللجنة، بوجود عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لتولي مهمة المدرب العام، بالجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأبلغ رئيس اللجنة المؤقتة محمد فضل، عضو اللجنة، بخروج عماد النحاس، من الترشيحات الخاصه بالجهاز الفني للفراعنة الكبار، خاصة أنه لا يمتلك تجارب ناجحة، بعيدًا عن المقاولون العرب.

وكان عماد النحاس قد قدم مستويات متميزة مع المقاولون العرب، في الموسم المنقضى الأمر الذي دفع جمال محمد علي، لوضعه ضمن حسابات اللجنة للتواجد بجهاز الفراعنة.

واتجه النحاس للعمل الإداري عقب الاعتزال من النادي الأهلي، فتولي منصب مساعد مدير الكرة بالنادي الأهلي موسم 2009–2010، وبعدها عمل نائباً لرئيس قطاع الناشئين بالنادي حتى تقدم باستقالته في مايو 2014. ثم اتجه بعدها للتدريب، فتولى منصب المدير الفني لأول مرة في يوليو 2014 حين أصبح المدير الفني لنادي أسوان الذي ينافس في الدوري المصري الدرجة الثانية.

في موسمه الأول مع أسوان، موسم 2014-15، قاد النحاس الفريق للعودة للدوري الممتاز بعد غياب 11 عام. ثم نجح في الإبقاء على أسوان في الممتاز بعدما احتل الفريق المركز الخامس عشر نهاية موسم 2015–16 وبفارق 10 نقاط عن أقرب الفرق الهابطة. ومع بداية الموسم التالي، عاني الفريق من نتائج سلبية جعلت رصيده 5 نقاط فقط بعد مرور 9 جولات محتلا المركز السادس عشر، وهو ما دفع النحاس لتقديم استقالته في نوفمبر 2016.