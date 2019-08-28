رياضة | مصر تتأهل لنهائي القوس والسهم رجال وسيدات ومختلط بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتأهل لنهائي القوس والسهم رجال وسيدات ومختلط بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت بعثة القوس والسهم المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب التألق حيث وصل فريق الرجال والسيدات والمختلط للمباراة النهائية في المنافسات الثلاثة التي تقام يوم الجمعة على ملاعب مولاي رشيد بمدينة الرباط.

في منافسات الرجال يوجه في النهائي منتخب تونس بعد أن تخطى منتخب مصر في قبل النهائي على الجزائر وفي دور الثمانية على تشاد.

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في منافسات السيدات تأهلت مصر لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية بعد التغلب على على تشاد في قبل النهائي

وفي المختلط تواجه ناميبيا بعد الفوز على تشاد في قبل النهائي وتونس في دور الثمانية.

يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ، ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.