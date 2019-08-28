رياضة | معروف يوسف يحسم وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معروف يوسف يحسم وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك قراره فيما يتعلق بوجهته المقبلة بعد الاستقرار على رحيله خلال الموسم المقبل.



ويرغب اللاعب في الانضمام إلى صفوف فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بسبب ثقته في قدراته وإمكانياته واللعب تحت قيادته من قبل وتقديم مستويات مميزة بجانب تفضيله البقاء في مصر وعدم الرحيل لأيًا من الدول العربية.



ويضع اللاعب خيار ثاني حال فشل الانضمام إلى المصري البورسعيدي وهو الانتقال إلى الصفاقسي التونسي تحت قيادة نيبوشا بعدما لعب معه في فريق الشرطة العراقي خلال الموسم الماضي والنجاح في التتويج ببطولة الدوري العراقي والحصول على جائزة أفضل لاعب هناك.



وتضم قائمة العروض أيضًا فريق الشرطة العراقي الذي يريد مد إعارته لموسم إضافي ودخلوا في مفاوضات قوية مع إدارة الزمالك لحسم الاتفاق على كل تفاصيل الصفقة في الساعات القليلة المقبلة.

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ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر للمقاصة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين للاعبي الفريق الأبيض وضرورة تحقيق الانتصار فيها للمنافسة على اللقب والرغبة في تحقيقه لتعويض ضياع بطولة الدوري.



وتضم قائمة الزمالك كل من:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

في خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد



ويضم الزمالك بين صفوفه كل من الثلاثي المغربي خالد بوطيب ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي بجانب الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، وقاموا بقيد لاعب واحد منهم فقط كلاعب محلي وفقًا للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الذي تمت إعارة حميد أحداد ورزاق سيسيه وكابونجو كاسونجو بجانب معروف يوسف لعدم الحاجة إليهم خلال الموسم المقبل بين صفوف الفريق.

