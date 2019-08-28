شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يخسر أمام كيل الألماني في كأس العالم للأندية بعد مباراة ماراثونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب انتهى لقاء الزمالك وفريق كيل الألماني بفوز الفريق الألمانى على ممثل مصر بنتيجة 32 -28 بعد مباراة شيثة بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. ودخل الزمالك اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا فيما يحمل نادي كيل لقب بطولة كأس أوروبا، بهذه النتيجة يلعب الزمالك على المركز من الخامس إلى الثامن فى البطولة .

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