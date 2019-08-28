المصرية شروق وفا ..تفوز بذهبية «الشطرنج السريع» في منافسات «الألعاب الإفريقية» بالمغرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصدت اللاعبة شروق وفا، الميدالية الذهبية في منافسات «الشطرنج السريع»، من منافسات دورة الألعاب الإفريقية، المقامة في المغرب. يذكر أن هذه هي الميدالية الذهبية الثانية للاعبة شروق خلال الدورة، وثالث ذهبية «للشطرنج المصري» بعد تحقيق ذهبية الفرق.

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