الداخلية يلتقى السكة الحديد غدا وديا استعدادا للموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل يلتقي فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفني للفريق، نظيره نادي السكة الحديد غداً الخميس في إطار استعدادات الفريق الشرطي لانطلاق الموسم الجديد بدوري القسم الثاني. ومن جهته قال ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية في تصريحات اليوم ، أنه سيعمل على تثبيت تشكيل الفريق بدءاً من مباراة السكة الحديد، بعد أن خاض الداخلية أكثر من مباراة خلال أغسطس الجاري كان آخرها مباراة فاركو أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. Advertisements وسيحصل لاعبو الداخلية على راحة سلبية لمدة 24 ساعة الجمعة المقبلة قبل أن يعود للتدريبات السبت استعداداً لوديات سبتمبر.

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