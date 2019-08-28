شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مصر المقاصة .. رباعية الأبيض تطارد أبناء الفيوم فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يدخل فريق الزمالك مباراة الليلة أمام مصر المقاصة منتشيا باخر فوز على أبناء الفيوم فى المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في يناير الماضي ضمن منافسات الدور الثاني بمسابقة الدوري العام، والتى شهدت المباراة تسجيل 5 أهداف من الفريقين، وانتهى اللقاء بفوز عريض للفريق الأبيض برباعية مقابل هدف على أبناء الفيوم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة استاد برج العرب بالإسكندرية، مع دقات الثامنة مساء اليوم حيث تقام المباراة المرتقبة بين الزمالك والمقاصة فى ربع نهائى كأس مصر، وتعتبر هذه المواجهة الأولى التى تجمع الفريقين فى بطولة الكأس، حيث جاءت جميع المواجهات السابقة فى بطولة الدورى العام.

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وتأهل الزمالك والمقاصة إلى دور الثمانية، بهدفين نظيفين حيث تغلب الأبيض على الإنتاج الحربى، والمقاصة تأهل على حساب وادى دجلة بذات النتيجة، لتحسم موقعة دور الثمانية بين أبناء القلعة البيضاء وأبناء الفيوم فريقاً سيكون من أقوى المرشحين للتتويج باللقب المحلى.