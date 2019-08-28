شكرا لقرائتكم بعثة القوس والسهم فى نهائى دورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويواجه منتخب مصر للرجال في النهائي منتخب تونس بعد أن تخطى في قبل النهائي على الجزائر وفي دور الثمانية على تشاد.
أما في منافسات السيدات تأهلت مصر لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية بعد التغلب على على تشاد في قبل النهائي ، وفي المختلط تواجه ناميبيا بعد الفوز على تشاد في قبل النهائي وتونس في دور الثمانية.
ويقود الفريق المدير الفني ماجد محي ، ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.
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