شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك يقترب من الدورى الأوكرانى فى صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد محمد سيد، لاعب وسط فريق الزمالك للشباب مواليد 1999، من الانتقال لنادي ستال الأوكراني، خلال الساعات القليلة المقبلة.



أحمد سيد لاعب الزمالك الشاب

وتلقى لاعب الزمالك الشاب، عرضا عن طريق وكيل أعماله وليد سماكة بالتعاون مع إحدى شركات التسويق الأوروبية، للحضور إلى أوكرانيا خلال الساعات المقبلة، والخضوع لفترة معايشة تمهيدا للتعاقد معه.

وحصل الخليج 365، على صورة من الدعوة الموجه للاعب الزمالك من شركة التسويق الأوروبية للحضور إلى أوكرانيا وقضاء فترة المعايشة.

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دعوة لاعب الزمالك لأوكرانيا

وأصبح أحمد سيد لاعب حر، لعدم قيده فى قائمة نادي الزمالك، وبالتالى يحق له الانتقال لأى نادي مع إمكانية حصول القلعة البيضاء، على حق رعاية مستقبلا.

واستخرج لاعب الزمالك تأشيرة السفر إلى أوكرانيا، تمهيدا لمغادرة القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، والانضمام لتدريبات الفريق الأوكراني.