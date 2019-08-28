شكرا لقرائتكم الأمريكى لارى ينضم إلى تدريبات فريق سلة سبورتنج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التحق المحترف الأمريكى لارى بتدريبات فريق سلة سبورتنج ، حيث تم التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد . ووقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق السكندرى لمدة موسم واحد ، و هو ما يتم مع أى محترف فى أى فريق. Advertisements ووافقت سلة سبورتنج على انتقال إيهاب أمين إلى سلة الأهلى فى أكبر صفقة فى تاريخ انتقالات السلة ، ومع اقتراب رحيل محمد خورشيد إلى الاتحاد السكندرى. وعقد مجلس ادارة نادى سبورتنج جلسة طارئة الأسبوع الماضى لحل أزمة إيهاب أمين فى ظل وصول عرضين من الأهلى و الزمالك لضمه ، وتم إصدار بيان رسمى بشأن الأمر ، و انتقل فى النهاية للأهلى حيث أنه الأعلى سعرا

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