نتيجة مباراة الزمالك فى كرة اليد اليوم.. | on sport قناة اون سبورت مباراة الزمالك كرة اليد وكيل...

يفتتح لاعبوا نادي الزمالك لـ كرة يد مشوارهم في كأس العالم للأندية 2019 والتي تقام هذه المره في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أمام نظيره كيل الألمانى، وازدادت عمليات البحث في التوقيت الحالي من قبل محبوا وعشاق القلعة البيضاء عن on sport قناة ، قناة السعودية الرياضية، الموقع الرسمى لنادى الزمالك ، وذلك من أجل متابعة مباراة كرة اليد الزمالك، وانطلقت مباراة الزمالك لكرة اليد اليوم في كأس العالم في تمام الواحدة والنصف ظهرًا على أن تنقل المباراة عبر شاشة “أون سبورت” و”السعودية الرياضية”، وتتوجه الأنظار من مصر وكافة الدول العربية لمؤازرة البطل الإفريقي في مشواره ببطولة كأس العالم لكرة اليد، جنبًا إلى جنب مع الوحدة السعودي الذي سيواجه تاوباتي البرازيلي بطل أندية أمريكا الجنوبية والوسطى.

مباراة الزمالك كرة اليد أون سبورت:

تأهل فريق نادي الزمالك لكرة اليد لمونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، وسيدني الأسترالي بطل أوقيانوسيا، فيما يشارك فريق كييل بترشيح من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكان بطل ألمانيا قد بدأ مشواره المونديالي أمس الثلاثاء بعد فوزه على سيدني الأسترالي بنتيجة كاسحة وصلت إلى (41 – 27) في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية “سوبر جلوب”.

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قناة أون سبورت:

تنقل قناة on sport قناة اون سبورت مباراة الزمالك لكرة اليد في بداية مشواره المنديالي لكأس العالم عبر شاشتها، إضافة إلى قناة السعودية الرياضية أيضا الناقل لمباريات البطولة، وقناة البحرين الرياضية.

قناة أون سبورت ON Sport أشهر القنوات الرياضية في مصر على النايل سات

قائمة الزمالك لكأس العالم لليد

وضم المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك باسم السبكى، 19 لاعبًا فى قائمة بطولة كأس العالم لكرة اليد وهم كل من، محمد على ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكى ومحمد علاء السيد “لوكا” ومصطفى تامر “دونجل” وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك

نتيجة مباراة الزمالك فى كرة اليد اليوم:

محاولات مستمرة من قبل لاعبي الأبيض للتقدم على الفريق الألماني من أجل اقتناص الفوز والتأهل للمباراة التالية، ومرت النثف ساعة الاولى من عمر اللقاء بتقدم الفريق الألماني بنتيجة 20 مقابل 17 لفريق الزمالك، ونتابع معكم متابعينا أولا بأول نتيجة مباراة الزمالك فى كرة اليد اليوم.