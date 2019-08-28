شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نور الشربينى تستعد لموسم الاسكواش الجديد فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، صوراً عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، خلال استعداداتها للموسم الجديد فى الاسكواش والذى ينطلق أكتوبر المقبل.

وقدمت نور الشربينى موسما مميزا على الرغم من تراجعها إلى التصنيف الثانى، حيث استطاعت البطلة المصرية أن تحصد لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الثالثة فى تاريخها، لتصبح أول مصرية تتوج بالبطولة لثلاث نسخ.

كانت نور الشربينى قد حققت 14 شهرا متتاليا على صدارة التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش، قبل أن تتراجع للمركز الثانى خلف المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والتى انتزعت الصدارة فى ديسمبر الماضى عقب حصولها على لقب وصيف بطولة هونج كونج الدولية لسيدات الاسكواش.

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نور الشربينى



نور الشربيني تستعد للموسم الجديد



نور الشربيني