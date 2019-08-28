شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب الزمالك يقترب من الدورى الأوكرانى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الاحتراف الخارجى حلم لأى لاعب، لذا يسعى كل اللاعبين المصريين، للبحث عن عروض احتراف خاصة فى الدوريات الأوروبية، حتى ولو كان لاعبا فى أحد قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك.

وشهدت الساعات الماضية اقتراب أحد لاعبى الزمالك من الانتقال للدورى الأوكرانى، بعد تلقى عرض من إحدى شركات التسويق لخوض تجربة الاحتراف الأوروبى.

وحصل سوبر كورة، على صورة من الدعوة الموجه للاعب الزمالك من شركة التسويق الأوروبية للحضور إلى أوكرانيا، وكذلك صورة من تأشيرة سفر اللاعب إلى أوكرانيا، تمهيدا لمغادرة القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، والانضمام لتدريبات الفريق الأوكرانى.

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