مصر تتأهل لنهائى القوس والسهم رجال وسيدات ومختلط بدورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت بعثة القوس والسهم المشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب التألق، حيث وصل فريق الرجال والسيدات والمختلط للمباراة النهائية فى المنافسات الثلاثة التى تقام يوم الجمعة على ملاعب مولاى رشيد بمدينة الرباط. وفى منافسات الرجال يواجه المنتخب فى النهائى منتخب تونس بعد أن تخطى منتخب مصر فى قبل النهائى على الجزائر وفى دور الثمانية على حساب تشاد. فى منافسات السيدات تأهلت مصر لمواجهة كوت ديفوار فى المباراة النهائية بعد التغلب على تشاد فى قبل النهائى، وفى المختلط تواجه ناميبيا بعد الفوز على تشاد فى قبل النهائى وتونس في دور الثمانية. Advertisements يقود الفريق المدير الفنى ماجد محيى، ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.

القوس والسهم فى الالعاب الافريقية

منافسات القوس والسهم القوس والسهم

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