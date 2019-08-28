شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستفسر من وفد الأهلى عن مفاوضات المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود الخطيب رئيس الأهلى اتصالاً هاتفياً خلال الساعات الماضية بوفد النادى المتواجد حالياً فى جوالة أوروبية من أجل الاستفسار عن عدة أمور خاصة بملف المدرب الأجنبى الذى سيتم الإعلان عنه فى غضون الأيام - وربما الساعات - القليلة المقبلة.

وسافر خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق إلى أوربا أول أمس الاثنين، من أجل التعاقد مع أحد المدربين الكبار لتدريب الفريق لخلافة مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته مؤخراً عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.

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وعلم ”الخليج 365” أن وفد الأهلى اتفق مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية لكن لم يتم توقيع العقود حتى الآن، حيث ستناقش لجنة التخطيط للكرة فى غضون الساعات المقبلة عدة أمور خاصة بهذا المدرب على أن تمنح وفد الأهلى الضوء الأخضر بعدها لإتمام التعاقد مع هذا المدرب الذى يتكتم مسئولو القلعة الحمراء على اسمه أو أى تفاصيل عنه.

ورغم اتفاق الثنائى مرتجى وتوفيق مع أحد المدربين على معظم التفاصيل، إلا أن هناك مدربين سبق وحدد معهم الوفد الأهلاوى مواعيد للتفاوض معهم خلال الساعات المقبلة تمهيداً لاختيار أحدهم حال فشل المفاوضات مع المدرب الذى سبق الاتفاق معه أو حدوث أى متغيّرات على المفاوضات.