صور.. حطب والباسل يتوجهان لمتابعة محمد إيهاب فى منافسات رفع الأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والباسل عبد الله رئيس بعثة مصر فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب إلى صالة النهضة فى الرياض لمتابعة مشاركة محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الأثقال فى المنافسات التى تقام بعد قليل. ووصل حطب والباسل وأحمد أسعد إدارى البعثة إلى صالة المنافسات، كدعم ومساندة له فى منافساته والمتوقع أن يحصد خلالها ميداليات البطولة. Advertisements وتتصدر مصر دورة الألعاب الأفريقية برصيد 144 ميدالية منها 42 ذهبية.

هشام حطب



حطب فى صالة الاثقال



حطب والباسل

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