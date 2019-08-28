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الداخلية يواجه السكة غداً فى ختام وديات أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفنى للفريق، نظيره نادى السكة الحديد غداً الخميس، فى إطار استعدادات الداخلية لانطلاق الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيعمل على تثبيت تشكيل الفريق بدءاً من مباراة السكة الحديد، بعد أن خاض الداخلية أكثر من مباراة خلال أغسطس الجارى، كان آخرها مباراة فاركو أمس والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويحصل لاعبو الداخلية على راحة سلبية لمدة 24 ساعة الجمعة المقبلة قبل أن يعود للتدريبات السبت استعداداً لوديات سبتمبر.

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