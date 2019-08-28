الارشيف / اخبار الرياضه

انطلاق اجتماع لجنة التخطيط بالأهلى لمتابعة ملف المدرب الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع لجنة التخطيط بالأهلى لمتابعة ملف المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّى مسئولية فريق الكرة بالأهلى، خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض اللجنة فى الاجتماع الحالى ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلى، المتواجد حاليًا فى أوروبا، والذى يضم خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التى وضعتها اللجنة لانتقاء مدير فنى، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلى على كل المستويات.

Advertisements

وكان وفد الأهلى قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت، لاسيّما أن الموسم الكروى بدأ فى معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة. 

ويستمر وفد الأهلى فى مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التى لا تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفنى الجديد، بعد العرض على محمود الخطيب، رئيس النادى، والاعتماد من مجلس الإدارة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق اجتماع لجنة التخطيط بالأهلى لمتابعة ملف المدرب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا