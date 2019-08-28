شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع لجنة التخطيط بالأهلى لمتابعة ملف المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّى مسئولية فريق الكرة بالأهلى، خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض اللجنة فى الاجتماع الحالى ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلى، المتواجد حاليًا فى أوروبا، والذى يضم خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التى وضعتها اللجنة لانتقاء مدير فنى، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلى على كل المستويات.

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وكان وفد الأهلى قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت، لاسيّما أن الموسم الكروى بدأ فى معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة.

ويستمر وفد الأهلى فى مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التى لا تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفنى الجديد، بعد العرض على محمود الخطيب، رئيس النادى، والاعتماد من مجلس الإدارة.