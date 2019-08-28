شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وادى دجلة يضم عبد الكبير الوادى 3 سنوات من اتحاد طنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المغربى عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة على عقود انضمامه لصفوف فريق وادى دجلة لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 250 ألف دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتنازل عبد الكبير عن باقى مستحقاته المالية لدى فريقه المغربى، من أجل خوض تجربة جديدة مع وادى دجلة، بداية من الموسم الكروى الجديد.

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع التونسى رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.