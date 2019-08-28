لجنة حكام القاهرة تعلن مواعيد اختبارات اللياقة البدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحضر لجنة الحكام الرئيسية اليوم إجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام منطقة القاهرة برئاسة توفيق السيد بجهاز الرياضة العسكرى على النحو التالى: حكام الساحة اليوم الأربعاء فى تمام السابعة مساء، والحكام المساعدين غداً الخميس فى نفس الموعد بينما تقام اختبارات الفيديو تيست والأوفسايد تيست بمقر لجنة حكام القاهرة بسراى القبة الجمعة المقبلة فى تمام الثانية ظهراً لحكام الساحة والرابعة عصراً للحكام المساعدين لحكام الساحة تحت إشراف توفيق السيد رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة.

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