شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة محمد كمال ريشة رئيس لجنة حكام بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت عالمنا منذ قليل ، شقيقة الحكم الدولى الأسبق محمد كمال ريشة رئيس لجنة حكام بورسعيد . ونشر عدد كبير من حكام بورسعيد برقيات عزاء لريشة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لمساندته فى مصابه الاليم . ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم بعد صلاة العصر .

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