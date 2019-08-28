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وفاة شقيقة محمد كمال ريشة رئيس لجنة حكام بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت عالمنا منذ قليل ، شقيقة الحكم الدولى الأسبق محمد كمال ريشة رئيس لجنة حكام بورسعيد .

ونشر عدد كبير من حكام بورسعيد برقيات عزاء لريشة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لمساندته فى مصابه الاليم .

 

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم بعد صلاة العصر .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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