شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تأخر يد الزمالك أمام كيل الألمانى 18/ 12 بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمام نظيره كيل الألمانى بنتيجة 18 / 12 فى الشوط الأول من عمر اللقاء الذى يجمعهما فى إطار ربع نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.

بدأ الشوط الأول بهجوم قوى للفريق الألمانى لكن سرعان ما نجح الفريق الأبيض فى تقليص الفارق بواسطة الثنائى يحيى الدرع وأحمد الأحمر الذى حقق التعادل 7 / 7 فى الدقيقة الـ 13، إلا أن قوة دفاع وهجوم الخصم سيطرت على مجريات الشوط الأول لينتهى لصالح الألمان.

ويسعى فريق الزمالك إلى تصحيح الأوضاع فى الشوط الثانى من أجل تحقيق الفوز لوضع قدما فى المربع الذهبى.

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وتأهل كيل الألمانى إلى ربع النهائى بالفوز على جامعة سيدنى بنتيجة 41 / 27 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الثلاثاء.

بينما تأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية.

وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من: محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك.