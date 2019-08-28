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رانيا محمود تحصد ذهبية الخطف لرفع الأثقال فى دورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت الرباعة المصرية رانيا محمود بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب.

 

وتوجت الرباعة المصرية بذهبية الخطف فى منافسات وزن 71 كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه 99 كجم.

 

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ومن المقرر أن تنافس رانيا محمود على ذهبيتى الكلين والمجموع بعد قليل.

 

وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 145 ميدالية، مقسمة الى 42 ذهبية، و64 فضية، و38 برونزية.

 

رانيا فى المنافسات
رانيا فى المنافسات

رانيا محمود
رانيا محمود

رفع الاثقال
رفع الاثقال

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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