رانيا محمود تحصد ذهبية الخطف لرفع الأثقال فى دورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت الرباعة المصرية رانيا محمود بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب. وتوجت الرباعة المصرية بذهبية الخطف فى منافسات وزن 71 كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه 99 كجم. Advertisements ومن المقرر أن تنافس رانيا محمود على ذهبيتى الكلين والمجموع بعد قليل. وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 145 ميدالية، مقسمة الى 42 ذهبية، و64 فضية، و38 برونزية.

رانيا فى المنافسات



رانيا محمود



رفع الاثقال

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