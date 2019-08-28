تكريم النجم الفرنسي إيريك كانتونا بجائزة رفيعة في عمر الـ 53 عاما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يتم تكريم النجم الفرنسي السابق إيريك كانتونا، بجائزة أوروبية رفيعة تقديرا لمسيرته الحافلة وجهوده الخيرية بعد اعتزاله.

ووفقا لما ذكرته “رويترز”، فقد أفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن إيريك كانتونا، البالغ من العمر 53 عاما، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، سيحصل على جائزة قارية رفيعة تقديرا لمسيرته الحافلة وجهوده الخيرية بعد اعتزاله، وسيتسلم جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي في حفل بإمارة موناكو، الخميس، خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، قال في بيان له: إن هذه الجائزة لن تكون فقط تقديرا لمسيرته كلاعب من طراز رفيع، لكنها ستكون تكريما شخصيا له.. إنه رجل يدافع عن القيم التي يؤمن بها ويتحدث بصراحة عما يجول في خاطره، ويبذل روحه وقلبه لمساندة ما يراه صوابا.

كانتونا فاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز في 5 سنوات مع مانشستر يونايتد في تسعينيات القرن الماضي، وسجل 64 هدفا في 143 مباراة مع النادي.. وخاض لاعب أوزير ومرسيليا ونيم وليدز يونايتد السابق 45 مباراة مع فرنسا واعتزل في 1997.

كانتونا يدعم مبادرة “الهدف المشترك” التي أطلقها، خوان ماتا، لاعب اليونايتد، وتهدف لجمع أموال للمنظمات الخيرية العاملة في مجال كرة القدم في أنحاء العالم.