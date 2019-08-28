نيمار دا سيلفا يحقق حلمه.. والسر في راهب بيت المال.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
من المنتظر أن ينضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى السلسلة الجديدة لمسلسل الجريمة الإسباني الشهير “La Casa de Papel” أو “بيت المال”، من خلال شخصية راهب برازيلي.
لاعب برشلونة السابق - في وقت يتم الإعداد فيه لإطلاق الجزء الرابع من المسلسل - أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مشاركته في المسلسل.
نيمار كتب قائلا: استطعت أن أحقق أحد أحلامي وأن أكون جزءا من مسلسلي المفضل، واليوم أستطيع أن أقدم لكم (الراهب) جواو، في إشارة إلى الدور الذي سيتقمصه في المسلسل.
المسلسل الإسباني، حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم حيث بلغ 34 مليون مشاهدة، ولم يقتصر الشغف بمسلسل الجريمة على النجم البرازيلي فقط، بل إن العديد من المشاهير حول العالم أعربوا عن إعجابهم به.
أحداث المسلسل، تدور حول رجل غامض يلقب بـ “البروفيسور”، يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص.. وتقوم الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء هناك 11 يوما والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.
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