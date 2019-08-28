جورجينا تتحدث عن الإغواء.. واستبدال حب صديقها كريستانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن جوانب عديدة في حياتها مع اللاعب.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد صرحت جورجينا بتصريحات عبر صحيفة “ذا صن” قالت عبرت فيها عن حبها لرونالدو وقالت: ليس من السهل أن أكون شريكًا لشخص مشهور، لكنني لن أستبدله بالعالم كله، ما أشعر به هو أقوى من أي شيء آخر، وأي نوع من الضغط.

عارضة الأزياء الشهيرة أضافت، معا نحن أقوى وهناك إعجاب متبادل، لكن الإغواء هو أمر مهم للغاية.

جورجينا البالغة من العمر 34 عاما، أنجبت ابنتهما ألانا، في نوفمبر من العام الماضي، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم البرتغالي إيفا وماتي من قبل أم بديلة، ولدى لاعب كرة القدم أيضاً ابن يدعى كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 9 أعوام، من امرأة أمريكية.

جورجينا، التي تلقت تربية كاثوليكية في جاكا، شمال شرق إسبانيا، أكدت أن الثروة والرفاهية ليست مهمة بالنسبة لها، وقالت: أنا أحب تورينو، موقعها بالقرب من جبال الألب، بجوار ميلانو وبالقرب من إسبانيا، إيطاليا بلد رائع، له تاريخه وثقافته وفنه وأزياءه، وأعظم ثراء يمكن أن يكون لديكم هي أسرة صحية وسعيدة.

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صديقة رونالدو قدمت وصفًا موجزًا لروتينها اليومي المعتاد، والذي يتكون من إيقاظ الأطفال، وارتداء ملابسهم والاستعداد لتناول الإفطار.. ثم تلعب مع الصغار، وتتناول الغداء، وتتمتع بقيلولة وتذهب لممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية.. وقبل الذهاب إلى الفراش، تستمتع هي ورونالدو بمشاهدة التيفزيون.

كانت السنة الماضية صعبة بالنسبة لكريستيانو رونالدو، حيث اتهمته عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا بالاعتداء عليها جنسياً في غرفة فندق في لاس فيجاس في عام 2009.. وقامت مايورغا بعد ذلك برفع دعوى قضائية إلى المحكمة، قائلة أنه استغل حالتها النفسية آنذاك.

القضية تم إغلاقها في محكمة في نيفادا هذا الصيف بناءً على طلب كاثرين مايورغا نفسها، وهذا ما أثبت براءة رونالدو علنا.

رونالدو كان قد التقى جورجينا في إسبانيا عام 2016.. وجمعهما حبهما المشترك للأزياء، وقالت جورجينا: التقينا أول مرة في “غوتشي”، حيث عملت كمساعدة مبيعات، بعد أيام رأينا بعضنا البعض مرة أخرى في حدث علامة تجارية أخرى، عندها تمكنا من التحدث في جو مريح، خارج بيئة العمل، وكان حبا من النظرة الأولى.