غياب ميسي عن برشلونة لمدة شهر للإصابة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كشف تقرير إسباني عن تجديد إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مساء الثلاثاء وتم تحديد المدة شهر أخر.

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ووفقاً لمحطة الراديو الإسبانية "راك1" ان ميسي تعرض لإصابة جديدة مساء أمس الثلاثاء، مما يعني غيابه عن الملاعب لمدة 30 يوماً جديدة.

وبحسب المحطة قام ميسي بالفحوصات الطبية إلا أنها أثبت عدم تماثله للشفاء،ليغيب شهراً إضافياً عن الملاعب.

ومن المحتمل أن يغيب ميسي عن 4 مباريات مع برشلونة وهي بالترتيب: أوساسونا، فالنسيا، غرناطة، فياريال، كما أنه سيغيب عن أول مباراة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيكون متاحا لإرنستو فالفيردي في 28 سبتمبر القادم.