Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
كشف تقرير إسباني عن تجديد إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مساء الثلاثاء وتم تحديد المدة شهر أخر.
ووفقاً لمحطة الراديو الإسبانية "راك1" ان ميسي تعرض لإصابة جديدة مساء أمس الثلاثاء، مما يعني غيابه عن الملاعب لمدة 30 يوماً جديدة.
وبحسب المحطة قام ميسي بالفحوصات الطبية إلا أنها أثبت عدم تماثله للشفاء،ليغيب شهراً إضافياً عن الملاعب.
ومن المحتمل أن يغيب ميسي عن 4 مباريات مع برشلونة وهي بالترتيب: أوساسونا، فالنسيا، غرناطة، فياريال، كما أنه سيغيب عن أول مباراة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيكون متاحا لإرنستو فالفيردي في 28 سبتمبر القادم.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر غياب ميسي عن برشلونة لمدة شهر للإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.