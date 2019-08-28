ازمة جديدة تواجه زيدان وريال مدريد 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

قام نادي ريال مدريد، بالإعلان عن إصابة إيسكو وذلك خلال تدريبات الفريق في العضلة الأمامية للقدم اليمني.



ووفقاً لما ذكره البيان الرسمي الذي نشره ريال مدريد عبر موقعه فإن الاسباني إيسكو تعرض للإصابة التي لم يتحدد بعد مدة غيابه عن المباريات بسببها.

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وأوضح ريال مدريد في بيانه، أن اللاعب خضع لأشعة وفحوصات طبية اليوم، الأربعاء، والتي أكدت إصابة اللاعب.

ولم يكشف ريال مدريد بعد عن فترة غياب إيسكو عن المباريات، حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بحسب ما ذكره البيان.

ويعد لاعب الوسط الإسباني أحدث مصابي الخط الهجومي لريال مدريد، بعد إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، جاريث بيل، براهيم دياز، خاميس رودريجيز ورودريجو جويس.