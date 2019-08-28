موهبة برشلونة على أعتاب إشبلية

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

أبيل رويز مهاجم رديف برشلونة

كتب وكالات

يسعى فريق إشبيلية إلى تعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ووفقاً للصحيفة الكتالونية "سبورت" فإن إشبيلية ينوي الحصول على خدمات أبيل رويز مهاجم رديف برشلونة هذا الصيف.

ونوهت الصحيفة أن برشلونة منفتح على السماح برحيل أبيل رويز البالغ من العمر 19 عامًا، ولكن على سبيل الإعارة فقط.

وأخبر رويز، مسئولي برشلونة بأنه لا يريد قضاء موسم آخر مع الفريق الرديف، ويتمنى خوض تحديات جديدة، من أجل إثبات جدارته لتمثيل الفريق الأول للبارسا.

وتعد فرص رويز في المشاركة مع الفريق الأول لبرشلونة، صعبة للغاية، في وجود لويس سواريز وأنطوان جريزمان.