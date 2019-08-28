رابطة دوري المحترفين الأمريكي تعلن إيقاف روني بسبب طرده

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

روني

أعلنت رابطة دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، إيقاف مهاجم دي.سي يونايتد، واين روني، مباراة إضافية، بسبب اللعب العنيف، عقب الحصول على بطاقة حمراء مباشرة، بعد الاعتداء بمرفقه على لاعب نيويورك رد بولز، كريستيان كاسيريس، الأسبوع الماضي.



قضى روني عقوبة الإيقاف مباراة واحدة، وغاب عن مواجهة فيلادلفيا يونيون، لكنه سيغيب الآن عن مواجهة مونتريال إمباكت، السبت المقبل.

وجاء طرد روني أمام رد بولز بعد تدخل حكم الفيديو المساعد، حيث لم يشاهد الحكم الاعتداء، بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

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ويقضي روني موسمه الثاني مع دي.سي يونايتد، وسيرحل في نهاية الموسم للانتقال إلى ديربي كاونتي كلاعب وكمساعد مدرب في يناير.

وبعد غياب عن مباراة فيلادلفيا يونيون السبت الماضي قررت لجنة العقوبات تمديد الإيقاف إلى مباراة إضافية بسبب العنف، مما يعني عدم مشاركته ضد مونتريال إمباكت.

وسوف ينضم صاحب الـ 33 عامًا إلى صفوف ديربي كاونتي في يناير المقبل ليكون لاعبًا ومساعدًا للمدرب في دوري الدرجة الأولى الأمريكي.

جدير بالذكر أنّ روني سجل 11 هدفًا وصنع 7 أخرى في 25 مباراة لعبها مع دي سي يونايتد خلال الموسم الجاري.

وانضم روني إلى الدوري الأمريكي بعد موسم واحد لعبه رفقة إيفرتون.