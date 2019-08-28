Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 الزمالك يطمح نادي الزمالك المصري اليوم الاربعاء في الفوز في مواجهة حاسمة فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، عندما يلتقى نظيره مصر المقاصة، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، وتشهد مباراة الفريقين دائمًا العديد من الندية والإثارة فى السنوات الأخيرة ولكن يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 فى تاريخه.

ويفكر المدرب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، في الدفع ببعض العناصر الجديدة من صفقات الفريق الابيض أمام مصر المقاصة، وعلى رأسها إعادة ثنائية الفريق الأساسية فى خط الوسط بتواجد طارق حامد بجوار فرجانى ساسى بعد غياب حامد خلال الفترة الماضية لعدم الجاهزية فيما سيعود التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد مشاركة حازم إمام فى لقاء العودة أمام ديكاداها فيما سيفاضل ميتشو خلال التدريبات الجارية. ومن المتوقع أن يبدأ ميتشو بالعناصر الآتية: Advertisements في حراسة المرمى: محمد عواد فى خط الدفاع : حمدى النقاز _محمد عبد الغنى _محمود علاء _محمد عبد الشافى في خط الوسط الدفاعي: طارق حامد وفرجانى ساسى خط الوسط الهجومي: شيكابالا وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة وفي الهجوم :مصطفى محمد Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في التكشيل المتوقع الزمالك أمام المقاصة .. كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.