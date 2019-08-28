موعد مباراة الزمالك المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 الزمالك يستعد اليوم، الأربعاء، نادي الزمالك المصري لمواجهة قوية أمام نظيره مصر المقاصة، والمقامة على استاد برج العرب بالإسكندرية، وهى المباراة الأولى التى ستجمع الفريقين فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة كأس مصر

Advertisements تبدأ مباراة الزمالك امام مصر المقاصة فى دور الـ8 بطولة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء وتنقل قناة "أون سبورت" المباراة حيث ضمت قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة لحراسة المرمى محمد عواد – محمد أبو جبل وخط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز وخط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو وفى خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد. وتضم قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك واللاعبون المختارون هم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو لحراسة المرمى وعصام صبحى وأحمد عبد العزيز مودى وشريف حازم وهانى سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد اوتشو وباولن فوافى وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبد الله مجدى وصلاح أمين وعمرو مرعى. Advertisements

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