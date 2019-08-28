شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف عن تطورات الأجنبي الأخير في الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك ( جدة )

كشفت مصادر "الخليج 365" عن الملفات المطروحة أمام إدارة النادي الأهلي بشأن التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلاً الصربي اليكسيتش الذي تم الاستغناء عن خدماته.

حيث أكدت أن المفاوض الأهلاوي وضع اسم اللاعب الأورغواياني جاستون راميريز كهدف رئيسي للتعاقد معه وتسابق إدارة النادي الزمن للحصول على موافقة ناديه ( سامبدوريا الإيطالي ) قبل إغلاق الفترة مساء السبت المقبل، وفي ذات الخط وضعت الإدارة الأهلاوية اللاعب الأوكراني كونوبليانكا كخيار ثاني في سلسلة مفاوضاتها، حيث تلقت الإدارة موافقة مبدئية من ناديه ومن وكلائه للانتقال إلى النادي الأهلي.

فيما تم استبعاد فكرة التعاقد لاعب خط وسط منتخب الجزائر يوسف البلايلي، وذلك عقب دخول نادي النصر في الصفقة وارتفاع قيمتها المالية.