شكرا لقرائتكم محمد صادق "جاهز" للمشاركة مع الإسماعيلى أمام أهلى بنى غازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق سيكون جاهزا للانتظام بالتدريبات الجماعية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقال عبدالعزيز إن اللاعب الدولى كان يعانى من الالتهابات فى فقرات الظهر والتى حرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق مؤخرا.

وأضاف :"صادق سيكون جاهزا للقاء اهلى بنى غازى الليبى المقرر له منتصف سبتمبر المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للاندية الأبطال".

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ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الإعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكاكولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا فوزه أمام إنبى 3-1.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى غداً على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.