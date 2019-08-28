تفاصيل مباراة الزمالك والمقاصة ربع نهائي كأس مصر 2019

يلتقي الزمالك ومصر المقاصة في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر 2019، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق بطولة الكأس بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري هذا الموسم؛ لكن آمال القلعة البيضاء تصطدم بالمُخضرم طلعت يوسف والفريق الواعد مصر المقاصة في مباراة مُنتظرة بين الفريقين، حيث يسعى نادي الزمالك للتأهل للدور نصف النهائي من البطولة للخروج من الموسم ببطولة تُرضي طموح الجماهير بعد موسم استثنائي حصل فيه الزمالك على الكونفدرالية بعد غياب طويل عن الألقاب الإفريقية؛ بينما يسعى المقاصة لتحقيق بطولة الكأس بعد الصفقات الجيدة التي أبرمها الفريق بقيادة طلعت يوسف.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة كأس مصر 2019

تنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة في بطولة كأس مصر 2019 الأحد الموافق 28/8/2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية على قنوات On Sport بقيادة الحكم محمود معروف بعد أن تم تعيينه خلفاً لأمين عُمر، وتُعتبر المباراة هي أول تحدٍ حقيقي للمدرب الصربي الجديد للزمالك.

تاريخ مواجهات الزمالك ومصر المقاصة

جاءت نتائج الزمالك ومصر المقاصة في 13 مباراة جمعت بين الفريقين في كافة البطولات كالتالي:

فاز مصر المقاصة في 6 مباريات.

كان الفوز للزمالك أيضاً في 6 مباريات.

تعادل الفريقان في مباراة وحيدة.

وعادةً ما تشهد مباريات الفريقين عدداً لا بأس به من الأهداف مثل المباراة الشهيرة بين الزمالك والمقاصة والتي انتهت بفوز الزمالك 4/3 في الدوري الممتاز، ولم تشهد أي مباراة التعادل السلبي بين الفريقين في أيّ من البطولات.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: عبد الشافي، عبد الغني، النقاز، محمود علاء.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، شيكابالا.

خط الهجوم: بن شرقي، مصطفى محمد، عبد الله جمعة.

الزمالك والمقاصة مباراة ميتشو ويوسف

من المُتوقع أن يبدأ الصربي ميتشو مشواره مع الفارس الأبيض بشكل رسمي في مباراة المقاصة ويقدم أوراق اعتماده لجماهير القلعة البيضاء؛ بينما يستعد طلعت يوسف لتجربة الصفقات الجديدة التي أحضرها للفريق، وتنتظر الجماهير مباراة مثيرة تجمع بين الفريقين في كأس مصر.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة لحظة بلحظة

نقدم لكم متابعة حصرية لحظة بلحظة للأحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر 2019، ومن المُقرر أن يبدأ الاستوديو التحليلي على أون سبورت في السابعة مساء على أن تكون المباراة في تمام الثامنة.