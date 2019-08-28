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سوبر كورة يكشف حقيقة اعتراض محمد فضل على الأسماء المرشحة للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه يستعد لبدء مهام عمله الجديد اليوم الأربعاء، بعد اختياره فى اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية عقب عودته من رحلة سفر خارجية إلى إيطاليا وكرواتيا.

وقال فضل، فى تصريحات خاصة، إن اللجنة الخماسية ستجتمع فى الرابعة عصر اليوم، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص المصرية، واهمهما مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019/2020.

وأوضح فضل أن اللجنة الخماسية لا تنوى التطرق إلى ملف المدير الفنى لمنتخب مصر فى اجتماع اليوم، لبحث الملفات العاجلة أولا ثم تحديد هوية المدرب فى وقت لاحق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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