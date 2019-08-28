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الأهلى يفاضل بين عرضى الإسماعيلى والجونة لضم باسم على

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة مصير باسم على ظهير أيمن الفريق سواء بالانتقال للإسماعيلى أو الجونة بعدما تلقى اللاعب عروضاً من الناديين خلال الفترة الماضية.

كان الأهلى قد قرر تمديد عقد باسم على لمدة ثلاثة مواسم أمس الثلاثاء، ووافق النادى على إعارة اللاعب لأحد الأندية المحلية لمدة موسم أو موسمين.

ويفاضل باسم بالتنسيق مع الأهلى بين عرضى الإسماعيلى والجونة لاختيار أحدهما.

 

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