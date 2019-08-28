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الإسماعيلى يعلن جاهزية محمد صادق لمواجهة بطل ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى إن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق سيكون جاهزا للانتظام بالتدريبات الجماعية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأكمل طبيب الإسماعيلى أن اللاعب الدولى كان يعانى من الالتهابات فى فقرات الظهر والتى حرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق مؤخرا.

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وأتم حديثه "صادق سيكون جاهزا للقاء أهلى بنى غازى الليبى المقرر له منتصف سبتمبر المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للاندية الأبطال".

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الإعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكاكولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا فوزه أمام إنبى 3-1.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى غداً على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

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